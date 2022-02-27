Лінія “102″ перевантажена! Телефони чергових частин територіальних відділів та відділень поліції

У зв’язку з великою кількістю додзвонювачів, лінія “102″ перевантажена і додзвонитися складно. У зв’язку з цим, усі жителі Тернополя та області зможуть телефонувати безпосередньо на номери місцевих відділів та відділень поліції. Ми робимо усе від нас можливе, щоб пришвидшити обробку повідомлень.

Список номерів:

Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70

Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 03548-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 03541-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 03544-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 03557-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 03554-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 03550-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 03540-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 03547-2-12-45

Кременецький районний відділ поліції – 03546-2-19-36

Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 03549-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 03555-2-12-45

Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 03543-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 03551-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43-61-00

Чорткiвський районний відділ поліції – 03552-2-12-45

Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 03558-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 03542-2-22-31