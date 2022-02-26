Правоохоронці звертаються до жителів області виконувати законні вимоги правоохоронців на блок-постах

Співробітники поліції несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів. Це займає чимало часу та зусиль. Відповідно виникають черги, затори на в’їздах та виїздах з населених пунктів.

Дуже часто такі ситуації викликають невдоволення в громадян, вони не хочуть пред’являти свої документи, обурюються та грубо спілкуються з працівниками поліції.

Такі превентивні заходи на блок-постах спрямовані на те, щоб не допустити потрапляння на територію краю диверсійних груп та ввезення зброї та заборонених предметів. Правоохоронці просять з розумінням поставитися до таких дій силовиків у період військового стану та виконувати усі їхні законні вимоги.

Наразі ситуація в області контрольована. Працівники поліції вдячні небайдужим за підтримку та активну громадську позицію щодо захисту нашої держави.

Слава Україні! Героям Слава!