Нелегальний цех з виготовлення алкоголю викрили оперативники у Тернополі

1350 літрів готової продукції, розфасованої уже у більш як сто ящиків, виявили оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та дільничними, у двох приміщеннях Тернополя. Ще на початку лютого працівники поліції отримали інформацію про діяльність цеху у якому виготовляли горілку, коньяк елітних марок.

У ході перевірки інформація підтвердилася. Як стало відомо, місцеві жителі в гаражі організували “розливайку”, а в недіючому підсобному приміщенні зберігали уже готовий товар.

У так званих цехах працювало п’ятеро осіб. Чоловіки розбавляли спитосуміш, розливали її по пляшках, клеїли акциз та фірмові наліпки, а після того розвозили по магазинах та закладах громадського харчування.

Під час обшуків поліцейські вилучили обладнання, барвники, понад 2000 корків, акцизні марки, фірмові етикетки, порожні пляшки та 11 блоків сигарет.

Зразки алкоголю передали на експертизу. Слідчі встановлюють звідки “бізнесмени” брали продукцію для виготовлення алкоголю та з’ясовують, хто купував у них продукцію.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри учасникам незаконних заробітків та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Тернопільська місцева прокуратура.