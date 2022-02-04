Впродовж січня тернопільські поліцейські виявили 159 нетверезих водіїв

За минулий місяць співробітники поліції оформили 6 747 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень – перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

За січень на дорогах Тернопільщини трапилося 262 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 52 – із постраждалими, в яких 7 людей загинули, ще 76 – отримали травми. 17 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 8 аварій трапилося за участю пішоходів.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Також за вказаний період поліцейські виявили 159 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Всі складені адмінматеріали працівники поліції скерували до суду. Нагадаємо, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння штраф становить 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на рік.