Особу злодія, який обкрадав будинки, викрили оперативники Тернополя

Позбавлення волі на строк до шести років загрожує жителю Тернополя, 1985 року народження. Чоловіка підозрюють у серії майнових злочинів.

Про крадіжку із будинку в обласному центрі повідомила місцева мешканка. Жінка розповіла, що на даний час там ніхто не живе, а вона періодично приходить туди та перевіряє чи все гаразд.

За час її відсутності, а це приблизно два тижні, до приміщення проникли невідомі. Злодії зірвали навісний замок і винесли усе, що потрапило у руки – це і посуд, і електродроти, стільці, драбина та інше майно.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівникаи карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий місцевий жиель. Чоловік у скоєному зізнався. Каже, що до даного приміщенні повертався двічі. Крадене продавав на ринку або здавав у ломбарди.

Перевіряючи підозрюваного, оперативники з’ясували, що дана особа причетна до ще однієї крадіжки. На початку січня він поселився у хостелі. Проживав у кімнаті з іншими чоловіками. І в той час, коли їх не було дома, він викрав в одного з них ноутбук та здав його до ломбарду.

Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно із ч.2 та ч.3 ст.185 (крадіжка, вчинена повторно та поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Перевіряють тернополянина і на причетність до інших аналогічних злочинів.