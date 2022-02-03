Борщівські поліцейські викрили неповнолітнього у крадіжці грошей з чужої банківської картки

16-річний житель Борщівської територіальної громади, знайшовши банківську картку, вирішив розраховуватися нею за онлайн ігри та продукти харчування. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від 19-річної жительки одного із сіл про те, що невідома особа незаконно привласнила гроші з її кредитної картки, яку вона, ймовірно, загубила. З рахунку зняли 2800 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що до зникнення коштів причетний 16-річний місцевий житель. Зі слів хлопця, чужу банківську картку він знайшов.

Поліцейські наголошують, що використання чужих банківських карток кваліфікується як крадіжка коштів (ст.185 Кримінального кодексу України) і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Якщо ви знайшли чужу платіжну картку, віддайте її до найближчого банківського відділення або зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови та заблокуйте її.