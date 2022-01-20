Під колесами автомобіля на Кременеччині загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася 19 січня на Кременеччині. На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах села Білокриниця, водій автомобіля Peugeot 301, збив перхожого.

За попередніми даними, потерпілий переходив дорогу у забороненому та неосвітленому місці. Кермувальник каже побачив його занадто пізно, не встиг загальмувати і збив.

57-річний чоловік загинув на місці автопригоди. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.