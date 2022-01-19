Священнослужителі благословили Йорданською водою тернопільських поліцейських

«Коли в Йордані хрестився ти, Господи…», – тропар Богоявлення сьогодні співають у всіх храмах України. Звучав він і у каплиці Головного управління Національної поліції Тернопільщини. Священнослужителі прийшли до поліцейських, аби здійснити традиційний обряд водосвяття.

Сила Йордану вливається у ці хрещенські дні в душу кожного християнина. Шануючи традиції, українці ідуть на водойми, місця водосвяття, аби набрати і принести до своєї домівки освячену воду.

Оскільки цьогорічне свято Богоявлення випало на робочий день, священнослужителі завітали до каплички управління поліції, аби здійснити обряд і дати можливість правоохоронцям принести до своїх домівок йорданську воду.

Отець Орест Павліський, побажав поліцейським завжди отримувати благодать Святого Духа і жити в чистоті, аби не соромно було дивитися один одному в очі, аби не соромно було перед своїми дітьми і, найперше, перед Господом.

Після водосвяття священики обійшли робочі кабінети співробітників управління поліції, освячуючи приміщення та благословляючи на легку службу.