Неуважність та безпечність – основні причини аварій на дорогах Тернопільщини

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої меддопомоги госпіталізувала двох неповнолітніх жителів Борщова. Травми діти отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 5 січня близько 17:30 у Тернополі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, діти перебігалили дорогу за межами пішохідного переходу на вулиці Громницького і потрапили під колеса автомобіля “Ford Mondeo”. Лікарі констатували незначні тілесні ушкодження. Водій попередньо тверезий.

На Кременеччині чоловік після автопригоди втік, залишивши травмовану дружину у салоні авто. Аварія трапилася близько 22:00 неподалік села Жуківці.

Водій “OPEL VECTRA” не впорався з керуванням і як результат – з’їхав у кювет. На момент ДТП в авто перебувала дружина кермувальника. Її з тілесними ушкодженнями та компресійним переломом шийного відділу хребта доправили до лікарні. Сам винуватець аварії з місця події втік. Його місцеперебування встановлюють слідчі.

На Чортківщині водій автомобіля “ВАЗ 21076″ зіткнувся із велосипедистом. Чоловіка, 1951 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення.

Того ж вечора на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече у ДТП потрапив вантажний автомобіль “VOLVO СМ 420″ з напівпричіпом. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і цистерна перекинулася. На момент аварії у ній було пальне. На місці події працювали поліцейські та працівники ДСНС. На водія склали адмінпротокол згідно із ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Автопригоди, у яких травмувалися люди, внесені в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.