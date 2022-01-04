На Тернопільщині правоохоронці забезпечили публічний порядок під час святкування Нового 2022 року

У новорічну ніч поліцейські Тернопільщини працювали в посиленому режимі. До забезпечення правопорядку було залучено майже 190 правоохоронців: 166 поліцейських та 22 військовослужбовців.

Маршрути патрулювання були розроблені з урахуванням місць масових святкувань. Для оперативного реагування на повідомлення громадян у новорічну ніч було збільшено кількість слідчо-оперативних та вибухотехнічних груп поліції.

У цілодобовому режимі працював ситуаційний центр ГУНП, який забезпечував моніторинг оперативної обстановки в області. Нагляд за дорожнім рухом на автошляхах здійснювали додаткові екіпажі груп реагування патрульної поліції. Під час святкувань правоохоронці стежили за використанням піротехнічних засобів у місцях масових святкувань задля уникнення травмувань, особливо неповнолітніх.

За першу добу 2022 року до поліцейських області надійшло майже 600 звернень та повідомлень від громадян – усі вони опрацьовані, грубих порушень публічного порядку не виявлено. Щодо 18 водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Попереду Різдво. Правоохоронці продовжують нести службу у посиленому варіанті, аби жителі області могли святкувати безпечно.