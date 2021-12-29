На Тернопільщині під колеса іномарки потрапив пішохід

Із переломами, тілесними ушкодженнями та у стані алкогольного сп’яніння до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Хмельницької області. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.

Аварія трапилася 28 грудня близько опівночі в Гусятині. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не встиг загальмувати і збив перехожого. Чоловік знаходився на проїжджій частині дороги і рухався в попутному із транспортом напрямку.

Швидку та поліцію викликав сам кермувальник. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України.