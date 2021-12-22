В результаті двох автопригод на дорогах Тернопільщини до медзакладів госпіталізували двох потерпілих

21 грудня під колесами автомобіля опинився житель Чортківського району, 1970 року народження. Аварія трапилася в селі Трибухівці.

За попередньою інформацією, двадцятидворічна кермувальниця автомобіля OPELL FRONTERA, рухаючись заднім ходом, не врахувала дорожньої ситуації та погодних умов, не впоралася з керуванням і як результат – іномарку занесло на узбіччя. В цей момент там йшов чоловік. Потерпілого з важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала у травматологічне відділення.

Опівночі 22 грудня водій автомобіля Volkswagen, рухаючись Об’їзною в Тернополі, не впорався з керуванням та зіткнувся з Skoda Fabia. Після удару Volkswagen за інерцією відкинуло з проїжджої частини дороги і він врізався у металевий відбійник та електроопору. До лікарні доправили пасажира даного авто.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.