Чортківські оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з магазину та кафе

У вчиненні злочинів співробітники Чортківського районного відділу поліції підозрюють 53-річного жителя Борщівської територіальної громади. Чоловік протягом двох ночей обікрав сільську крамницю та кафе.

Спершу до правоохоронців надійшло повідомлення про крадіжку з кафе у селі Лисівці Заліщицької громади. Вранці власник виявив, що до його закладу проникли невідомі та винесли звідти товару на майже 10 000 гривень. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до приміщення потрапили, відваживши металопластикове вікно.

Допоки чортківські оперативники працювали над розкриттям злочину, до них надійшло ще одне повідомлення про крадіжку з магазину в селі Дзвиняч. З торгового закладу вночі, відваживши металопластикове вікно, винесли продуктів та алкогольних напоїв на суму близько 6 000 гривень. Спосіб проникнення до приміщень та інші зібрані докази вказували, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна одна і та ж особа.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Чортківського районного відділу поліції встановили зловмисника. Ним виявився 53-річний житель одного із сіл Борщівської територіальної громади. Чоловік має чималий кримінальний досвід – майже 27 років провів у місцях позбавлення волі.

Підозрюваного оперативники виявили в нежилому будинку його родича, де він переховувався. Також там знайшли речові докази, які вказують на причетність чоловіка до скоєння обох крадіжок.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження. Дії жителя району поліцейські кваліфікують за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі. також вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту.