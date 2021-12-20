Причини трьох автопригод, які трапилися на Тернопільщині, встановлюють поліцейські

Три дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими минулими вихідними трапилася на дорогах Тернополя та області.

У обласному центрі в аварію потрапив автомобіль марки Tesla. ДТП трапилася 18 грудня о 3:39. На місце пригоди виїжджав екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій іномарки не впорався з керуванням та врізався в електроопору й рекламний щит. Чоловіка, 1986 року народження, з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Того ж дня на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече Водій автомобіля Москвич допустив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель Микулинецької територіальної громади. Чоловік переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. В результаті ДТП його бригада екстреної меддопомоги у важкому стані госпіталізувала до лікарні. Водій попередньо тверезий.

19 грудня неподалік села Дзвиняч Чортківського району водій автомобіля FIАT Ducato не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся. Кермувальник з тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дані факти внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 Кримінального кодексу.