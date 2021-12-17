Поліція перевіряє інформацію про знущання над тваринами

Кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами порушили працівники Тернопільського райуправління поліції.

16 грудня на лінію “102″ надійшло повідомлення від представника зоозахисної громадської організації, який повідомив, що в підвалі однієї із шкіл обласного центру замурували кошенят.

На місце ймовірного правопорушення виїждали поліцейські. Вони обстежили територію приміщення. Діри у підвалі дійсно закриті фанерою, але всередині жодних кошенят не було. Правоохоронці опитали адміністрацію школи та проводять інші слідчі дії.