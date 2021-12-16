У автопригоді на Тернопільщині не розминулися вантажівка та легкове авто

З переломами та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 23-річну жительку Чернівців. Жінка, керуючи автомобілем марки Nissan, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася в Чорткові 15 грудня близько 10:00. За попередньою інформацією, водійка, рухаючись другорядною дорогою, не пропустила автомобіль DAF з напівпричепом, що їхав головною трасою, і врізалася в нього.

Потерпілу доправили до лікарні. Попередньо обидвоє водіїв тверезі. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 Кримінального кодексу. Триває слідство.