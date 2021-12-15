Житель області намагався пронести в суд наркотичну речовину

Судові охоронці 14 грудня на пункті пропуску до Тернопільського міськрайонного суду виявили речовину схожу на наркотик, яку пробували пронести до суду.

Співробітник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області старший сержант Служби Михайло Матвіїв не втратив пильність та під час поверхневої перевірки в учасника судового процесу виявив цілий арсенал шприців з речовиною схожою на наркотики. Для чого приніс на судове засідання заборонені речовини, чоловік пояснити не зміг.

За попередньою інформацією, він прибув до Тернопільського міськрайонного суду згідно судового провадження за ст.307 Кримінального Кодексу України

І це вже другий випадок за тиждень, коли охоронці Феміди на пункті пропуску до суду вилучають наркотики. Відвідувача передали до рук працівників Національної поліції.