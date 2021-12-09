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У листопаді тернопільські поліцейські склали 125 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Категорія: ДТП, Кримінал

PYANI VODIIМинулого місяця співробітники поліції оформили 5 328 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень – перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

Як розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, на дорогах Тернопільщини у листопаді трапилося 229 дорожньо-транспортних пригод. Із них 51 – із постраждалими, в яких 5 людей загинули, ще 67 – отримали травми. 25 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 8 аварій трапилося за участю пішоходів.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.
Упродовж минулого місяця поліцейські виявили 125 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.

Поліцейські закликають кермувальників не сідати за кермо напідпитку, аби не наражати на небезпеку своє життя та оточуючих.

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