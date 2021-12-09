Поліцейські спільно з Укртрансбезпекою перевіряють технічний стан транспортних засобів

Спільні відпрацювання щодо безпеки дорожнього руху на автошляхах області проводять співробітники управління превентивної діяльності обласної поліції, управління патрульної поліції та представники Укртрансбезпеки. Під час рейдів перевіряють технічний стан транспортних засобів, використовуючи для цього мобільну діагностичну станцію.

Насамперед, під контроль підпадають вантажівки, автобуси, автомобілі таксі. За допомогою спеціального обладнання поліцейські на місці можуть оцінити технічний стан транспортного засобу та його готовність до експлуатації в зимовий період. Зокрема, виміряти висоту малюнка протектора шин, провести заміри параметрів світла фар, допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів та здійснити аналіз викидів вихлопних газів двигунів. У разі виявлення порушення водіїв притягують до адмінвідповідальності.

«Ми складаємо постанову за ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 340 гривень», – розповідає старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Тернопільській області Володимир Зварич.

Основна мета таких рейдів – покращення безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП, збереження життя та здоров’я людей та недопущення руйнування автомобільних доріг. Окрім цього під час відпрацювання співробітники Укртрансбезпеки контролюють вагу, яку перевозить великовантажний транспорт по території області.

«З 1 жовтня посилено відповідальності автомобільних перевізників за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм. Відповідно суттєво зросли штрафи за таке порушення», – розповідає старший державний інспектор управління Укртрансбезпеки у Тернопільській області Валерій Петров.

Наразі дорожній рух вимагає цілковитої уваги, оскільки погодні умови погіршуються. Тож правоохоронці звертаються до усіх водіїв подбати про належний технічний стан своїх транспортних засобів.