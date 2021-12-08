Працівники поліції закликають бути обережними на дорозі

Погіршення погодних умов очікують на Тернопільщині, що може призвести до ускладнення руху автомобілів та збільшення аварійно-небезпечних ситуацій.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними на дорогах. Водіям варто перевірити технічний стан свого авто: гальма, зовнішні світлові прилади, системи обігріву та охолодження. І звичайно, шини повинні бути відповідні до сезону. Не забувайте про паски безпеки.

Якщо ж є можливість, краще утриматися від поїздок. В умовах недостатньої видимості, під час опадів, туману, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму.

Звертаються працівники поліції і до перехожих. Пам’ятайте, що гальмівний шлях транспортного засобу значно збільшується на дорозі, вкритій снігом, і не завжди водій зможе вчасно зупинити свій автомобіль. Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, перед цим переконавшись, що кермувальники вас помітили.

Не залишайте своє авто на проїжджій частині, щоб воно не заважало снігоприбиральній техніці, дорожним та комунальним службам очищати вулиці та дороги.

Якщо ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не будьте байдужими: викличіть на допомогу аварійні служби або зателефонуйте на спецлінію «102».