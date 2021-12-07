Теребовлянські поліцейські розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля

Лиходій проник до транспортного засобу, скориставшись тим, що водій не зачинив авто.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Теребовлянського відділення поліції від 33-річного жителя Теребовлі. Чоловік розповів, що з його автомобіля, який він припаркував поблизу магазину, невідомий викрав медикаменти та гроші. Збитки заявник оцінив майже у 1200 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 56-річний житель Теребовлі. З’ясувалося, це вже друга крадіжка з автомобіля, яку чоловік вчинив за останній місяць. Наразі в суді розглядається справа за скоєний ним злочин.

За новим фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ. За вчинене теребовлянцю може загрожувати до шести років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські застерігають автовласників від подібних крадіжок. Не залишайте в салонах гаманці, сумки, телефони, документи. Виходячи з машини навіть ненадовго, не забувайте зачиняти вікна, двері, а усі цінні речі забирайте з собою.