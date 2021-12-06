Квартирного злодія оперативно затримали працівники поліції Тернополя

Квартирні злодії не встигли вчасно втекти з місця злочину – їх помітив господар.

Злочин трапився 3 грудня. Чоловік повертався з роботи додому і побачив невідомих, які виходили з його квартири. Спочатку він не зрозумів хто це, але зайшовши до помешкання, виявив розкидані речі. Тернополянин одразу викликав поліцію й спробував самостійно наздогнати невідомих, але не зміг.

Одного з підозрюваних затримали поліцейські, коли той сів у таксі. Це – житель Харківської області, 1983 року народження. Особи інших спільників та їхнє місцеперебування встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції.

За попередніми даними, невідомі проникли до житла, підібравши ключі. З оселі винесли кілька тисяч гривень та ювелірні вироби. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно із ч.3 ст.185 (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває слідство.