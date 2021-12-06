Діяти злагоджено під час конвоювання затриманих осіб навчалися поліцейські, військовослужбовці та судові охоронці

Мета спільного навчання – виробити алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час утримання, охорони та конвоювання затриманих та взятих під варту осіб. Заходи проходили на базі Тернопільського міськрайонного суду.

Участь у заняттях взяли підрозділи конвойної служби поліції області, військовослужбовці Нацгвардії, працівники територіального управління Служби судової охорони.

За словами старшого інспектора конвойної служби управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіцїі області Романа Юника, задіяні до навчання служби моделювали різні ситуації, які можуть виникнути під час утримання, охорони та конвоювання осіб до судових установ.

«Спільні навчання допомагають виробити чіткість дій та відпрацювати практичні навики задля запобігання надзвичайним подіям під час конвоювання підсудних,» – розповідає Роман Юник.

Поліцейські, військовослужбовці, судові охоронці обмінювалися досвідом та навчалися діяти злагоджено. Увесь процес відбувався в умовах максимально наближених до реальних.

У ході навчань підрозділи продемонстрували готовність ефективно виконувати функції з конвоювання осіб та забезпечення охорони під час судових засідань.