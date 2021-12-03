У Тернополі місцевому мешканцю кілька разів вистрелили в голову

До лікарні з множинними забійними ранами голови госпіталізували жителя Тернополя. Травми чоловік отримав в результаті суперечки. Про потерпілого лікарі повідомили на лінію “102″.

За попередньою інформацією, потерпілий разом з компанією 2 грудня близько 21:00 відпочивав у підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Шум заважав людям і один із сусідів вийшов заспокоїти відпочиваючих. Проте це йому не вдалося. Молоді люди почали словаесно ображати місцевого мешканця. Останньому не сподобалося це і він повернувся до них зі зброєю – із пневматичним пістолетом.

У ході розмови 35-річний тернополянин вистрелив в голову співрозмовнику. На місці події працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, загрози життю потерпілого немає. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно із статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження). Триває слідство.