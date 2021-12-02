За допомогою чат-бота «Стоп Наркотик» тернопільські поліцейські заблокували 17 адрес наркокрамниць

На Тернопільщині активно працює чат-бот «Стоп Наркотик» в месенджері Telegram. Він створений для блокування інтернет-ресурсів з продажу наркотичних та психотропних засобів.

За допомогою цього чат-боту користувачі можуть надсилати рекламу наркоадрес у вигляді фото, або ж саму адресу. Крім того, є можливість надати інформацію про фізичну адресу, де, на думку користувача, продають наркотики. Усе це відбувається анонімно і допомагає швидко блокувати такі «крамниці».

Упродовж місяця за час роботи чат-бота до тернопільських правоохоронців надійшло близько 20 повідомлень про наркозлочини. Усі вони зареєстровані та опрацьовані. За допомогою цієї інформації поліцейські виявили та заблокували 17 адрес наркокрамниць на території області.

Завдяки пильності та небайдужості громадян також вдається запобігати розповсюдженню заборонених речовин. Про один такий випадок працівникам поліції повідомила тернополянка. Жінка помітила, як невідомий чоловік залишив в дворі її будинку підозрілий згорток, перемотаний стрічкою. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили всередині пакунку подрібнену речовину рослинного походження. Вилучене направили на експертизу.

Правоохоронці Тернопільщини закликають всіх небайдужих або тих, хто став свідком незаконного розповсюдження наркотичних засобів, в тому числі шляхом «закладок», приєднуватися до чат-бота «StopDrugs0472»: https://t.me/stopdrugsbot?start=ref_id_516058264 , або повідомляти на телефон спеціальної лінії 102.