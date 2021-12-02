Чортківські поліцейські розшукали велосипедного злодія

Лиходій скористався тим, що двоколісник залишили без нагляду та не пристебнули захисним тросом. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Чортківського районного відділу поліції від 33-річного жителя райцентру. У нього з-під магазину викрали велосипед.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 38-річний житель Чорткова. Як виявилося, він влітку звільнився з місць позбавлення волі. Крадений велосипед у нього вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чортківчанину інкримінують частину 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці також перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших кримінальних правопорушень на території району.

Жителям області поліцейські радять не залишати без належного нагляду свої велосипеди. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте для цього велозамки.