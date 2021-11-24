Кременецькі оперативники розкрили вбивство, яке трапилося на території сусідньої області

Із заявою про зникнення племінника, 1980 року народження, в Кременецький райвідділ поліції звернулася мешканка Кременецького району. Жінка розповіла, що її родич, який мешкає в селі Гаї, пішов з дому і не повернувся. Чоловік – інвалід з дитинства.

Його пошуками зайнялися працівники кримінальної поліції Кременеччини. За словами начальника Кременецького РВП Сергія Горяного, правоохоронці здійснювали подворовий обхід, спілкувалися із сусідами та жителями навколишніх сіл. У ході слідчо-розшукових заходів, 23 листопада оперативники встановили і місцезнаходження зниклого, і те, що його вбили товариші – 1999 та 2001 років народження.

За попередньою інформацією, напередодні до потерпілого прийшло двоє знайомих з сусіднього хутора і усі троє його гужовою підводою поїхали в сусіднє село Рівненської області. Там розпивали спиртні напої. Повертаючись додому, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із знайомих ножем почав завдавати удари. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вони вивезли його тіло за кілька кілометрів від власного помешкання – в Радивилівський район і викинули у цистерну на території недіючої свиноферми. Коня із підводою відпустили, а самі поїхали до знайомої.

Уже вранці один із нападників зрозумів, що залишив на фірі ніж і пішов за ним додому до своєї жертви. Забрав знаряддя вбивства та викинув його.

Оперативники у ході проведення розшукових заходів встановили з ким був потерпілий, а коли прийшли до підозрюваних, то останні у всьому зізналися. Вони й показали, де сховали односельчанина. За попередніми даними, на тілі жертви експерт виявив близько 15-ти ножових поранень.

Чоловікам інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) ККУ. Вони уже притягувалися до відповідальності за тілесні ушкодження та майнові злочини. Останнє правопорушення розслідують правоохоронці Рівненщини, оскільки на їхній території трапилося вбивство.