Тернопільські поліцейські за сприяння ООН пройшли тренінг з протидії домашньому насильству

Тренінг з посилення ефективної взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відбувся у Тернополі. Участь у ньому взяли працівники Тернопільського районного управління поліції, представники Тернопільської міської ради, місцевої прокуратури, суду та уповноважених служб.

Навчання було організовано за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA). Основна мета – налагодити чіткий алгоритм взаємодії з підрозділами та службами, які зобов’язані реагувати на факти домашнього насилля.

Дводенний тренінг складався з теоретичної частини та відпрацювання практичних завдань. Учасники заходу розглянули основні організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, новації у законодавстві. Окремо акцентували увагу на важливості роботи з дітьми, які постраждали від такого правопорушення.

Присутні разом з досвідченими тренерами Представництва Фонду ООН розбирали та опрацьовували конкретні ситуації із реальних виїздів поліцейських на факти домашнього насилля. Обговорювали роль кожної служби, послідовність дій, аби в подальшому виявлення подібних випадків було своєчасним, а потерпілі особи могли отримати весь спектр необхідної допомоги.

«Такі тренінги є корисними для обміну інформацією, досвідом, контактними даними, а також допомагають у вирішенні різних проблемних питань, пов’язаних з домашнім насиллям», – зазначає начальник сектору протидії домашньому насиллю Тернопільського районного управління поліції Галина Гуменюк.

В нашому обласному центрі вже понад два роки на базі Тернопільського районного управління поліції діє окремий підрозділ, який виїжджає виключно на факти домашнього насильства. Щодня його працівники отримують 5-7 таких повідомлень.

«З початку року до Тернопільського районного управління поліції надійшло понад 1500 заяв про домашнє насилля. За вчинення такого правопорушення поліцейські склали більше 400 адмінпротоколів», – розповідає керівниця сектору.

Правоохоронці закликають краян не замовчувати про факти домашнього насильства та у разі його вчинення звертатись до поліції.