На дорогах Тернопільщині за добу травмувалося у ДТП четверо людей

В Кременецькому районі, неподалік села Горинка, 22 листопада трапилася автопригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля HYUNDAI, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у вантажівку DAF.

В результаті удару уламки від обох автівок пошкодили ще однин транспортний засіб марки SKODA, яке рухалося поруч.

До лікарні за меддопомогою звернулися двоє пасажирів та водій HYUNDAI

Того ж вечора під колеса автомобіля Volkswagen Passat потрапила перехожа, 1940 року народження. На момент ДТП жінка знаходилася на нерегульованому пішохідному переході у Тернополі.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Автопригоди внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ.