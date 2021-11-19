У Тернопільському апеляційному суді розпочався розгляд справи щодо шістьох львівських патрульних

У четвер, 18 листопада, у Тернопільському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі шістьох поліцейських з роти тактико-оперативного реагування зі Львова. Їх обвинувачують у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

3 серпня 2021 року Галицький районний суд Львова визнав патрульних винними та присудив реальні терміни ув’язнення – вісім років позбавлення волі. Керівники патрульної поліції не погодилися з рішенням суду першої інстанції і звернулися до апеляційного суду.

«Були подані апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції, яке ми вважаємо несправедливим, необґрунтованим. Наразі апеляційний суд надасть свою оцінку», – зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Нагадуємо, 9 лютого 2018 року, в одному із гральних закладів 22-річний львів’янин помер від механічної асфіксії. Хлопець проковтнув пакет з наркотичною речовиною та задихнувся. У цьому звинуватили патрульних.

Досудове та судове розслідування цієї справи тривало понад три роки. Тепер апеляційну скаргу слухають у тернопільському суді.

Підтримати львівських патрульних приїхали колеги по службі із різних регіонів держави, члени Львівської асоціації ветеранів МВС та громадськість.

Незмінна позиція і керівництва Департаменту патрульної поліції України. Вони переконані, що патрульні діяли в межах повноважень та виконували свої службові обов’язки.

«Ми будемо відстоювати справедливість і віримо, що апеляційний суд прийме саме таке рішення. І ми, разом з нашими хлопцями, будемо йти до кінця. Їх підтримує вся поліцейська спільнота та громадськість, – зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Наступне слухання справи відбудеться у п’ятницю, 26 листопада, об 11.30.