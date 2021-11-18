Слідчі Тернополя скерували до суду провадження щодо групи осіб, які викрали авто, позбавили волі чоловіка та вимагали у нього 800 тисяч доларів

Одразу три статті кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують правоохоронці Тернополя жителям обласного центру. Злочин трапився ще у грудні 2020 року.

Група підозрюваних впродовж ночі утримувала та катувала уродженця області. Потерпілий в Києві займався бізнесом, пов’язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з дружиною він приїхав до родича на день народження.

На виїзді з Тернополя близько 19:00 група невідомих трьома авто заблокувала йому дорогу. Зловмисники витягли чоловіка з салону та силою заштовхали в іншу іномарку, надягнувши на руки кайданки. Дружину посадили в інше авто і повезли в невідомому напрямку. Викрали зловмисники і транспортний засіб марки Toyota Camry.

Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань з іншого телефону, який викрадачі не знайшли під час обшуку. За словами потерпілого, невідомі катували його і погрожували вбивством, якщо він не заплатить їм 800 тисяч доларів.

На місце злочину виїжджали оперативники карного розшуку, слідчі, патрульна поліція та бійці спецпідрозділу КОРД. Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури правоохоронцям вдалося затримати шістьох підозрюваних.

Дружину правоохоронці знайшли. Жінку викрадачі утримували в одному з готелів Тернополя. До неї фізичну силу не застосовували. Викрадене авто працівники поліції знайшли за кілька кілометрів від місця злочину.

Кримінальне провадження щодо усіх зловмисників слідчі скерували до суду. Підозрювані відповідатимуть перед законом згідно трьох статей: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох осіб, за попередньою змовою групою осіб і таким, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань), ч. 2 ст. 189 (вимога передачі чужого майна (вимаганні), вчиненій за попередньою змовою групою осіб та з погрозою вбивства і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) та ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб та предметом якого є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) Кримінального кодексу України.