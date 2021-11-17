Зі службового відрядження із зони ООС повернувся зведений загін тернопільських поліцейських

У середу, 17 листопада, вдосвіта зі сходу України додому приїхали тернопільські поліцейські. Напередодні на бойових постах їх замінили колеги по службі.

Кістяк зведеного загону склали бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль», а також співробітники територіальних підрозділів поліції області та працівники управління патрульної поліції. У зоні ООС вони провели два місяці.

Як розповів керівник зведеного загону, командир роти «Тернопіль» Віталій Цап, на сході правоохоронці забезпечували охорону громадського порядку, чергували на блокпосту. Під час несення служби вони виявили 5 фактів незаконного обігу наркотичних речовин, задокументували дві пропозиції дачі поліцейським неправомірної вигоди за уникнення кримінальної відповідальності, затримали чотирьох підозрюваних у вчиненні злочинів та припинили декілька спроб неправомірного перевезення зброї та боєприпасів.

«До своїх завдань тернопільські поліцейські ставилися відповідально та сумлінно. За це до Дня захисників і захисниць України, а також з нагоди завершення ротації кращі бійці зведеного загону отримали відзнаки від командування ООС», – зазначає командир роти «Тернопіль».

Наразі правоохоронцям надали декілька днів для відпочинку та відновлення сил. Після цього вони приступлять до несення служби за місцем дислокації своїх підрозділів.