Причину смерті немовляти встановлюють правоохоронці Кременеччини

Із заявою про непрофесійні дії лікарів одного з медичних закладів Кременеччини до місцевого відділу поліції звернувся чоловік, 1999 року народження. Він повідомив, що 14 листопада його сестра народила дівчинку, яка померла. Заявник не розуміє, чому про смерть не відомо у поліції і хоче знати причину нещастя.

За попередніми даними, дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грам. Лікарі стверджують, що у немовляти не розкрилися легені. Вони більше години намагалися реанімувати новонароджену, але не змогли. Причина смерті – тяжка асфіксія при народженні. Це підтвердив і розтин, який проводив місцевий експерт.

Аби виключити підробку свідоцтва, судово-медичну експертизу робили і в іншій установі вже у ході кримінального провадження. Висновки були аналогічні.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч.2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.