Поліцейські розшукують шахрая, який виготовив фальшиве посвідчення водія жителю Тернопільщини

Без навчання в автошколі та здачі іспитів вирішив отримати посвідчення водія двадцятичотирирічний мешканець Тернопільського району. Чоловік в мережі Facebook знайшов оголошення про можливість обійти усі етапи навчання.

Житель району списався з незнайомцем. Останній запевнив, що усе він робить легально із занесенням в базу. Автошколу та водіння зараховують заднім числом, а іспити і видачу документу в найкоротші терміни. Аби сумнівів не виникало, оплачувати за роботу можна на пошті при отриманні.

Чоловік замовив одразу дві категорії – В та С й відправив пакет необхідних відсканованих документів. За послугу мав оплатити близько семи тисяч гривень.

Вже на пошті замовник, перевіряючи посвідчення водія, запідозрив підробку. Гроші не оплачував, а одразу зателефонував на лінію “102″.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу. Посвідчення передали на експертизу. Встановлюють оперативники осіб, які надають протизаконні послуги.

Пам’ятайте, єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше або замінити його – це особисто пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС.