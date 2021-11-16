З початку року на Тернопільщині внаслідок ДТП загинули 66 людей – поліцейські проводять профілактичні заходи щодо зменшення аварійності

Станом на 15 листопада співробітники груп реагування територіальних підрозділів поліції області оформили 72 325 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, нехтування правилами дорожнього руху пішоходами.

Цьогоріч на дорогах краю трапилося 2 373 аварії. З них 543 – з потерпілими, в яких 66 людей загинули та 577 отримали травми. 128 автопригод вчинили особи, які сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Як наслідок, з їх вини загинули 4 людей та 36 зазнали різних тілесних ушкоджень. Загалом з початку року поліцейські виявили 1 510 водіїв напідпитку.

Останнє резонансна смертельна ДТП за участю нетверезого кермувальника трапилася 8 листопада у селі Шибалин Тернопільського району. У ній загинули подружжя тернополян, сиротами залишилися двоє дітей. У крові водія-порушника виявили 1,3 проміле алкоголю. Це в понад 6 разів перевищує допустиму норму. На цій ділянці дороги поліцейські посилили заходи безпеки, зокрема там цілодобово чергує додатковий патрульний наряд.

Як розповідає заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, правоохоронці постійно проводять відпрацювання аварійно-небезпечних ділянок доріг та місць посиленої концентрації ДТП з метою стабілізації ситуації, усунення причин і умов виникнення аварій.

Співробітники груп реагування спільно з патрульними періодично перевіряють стан експлуатаційного утримання доріг як державного, так і місцевого значення, вулиць та залізничних переїздів. Виявлені недоліки інспектори фіксують та направляють у відповідні служби для вжиття заходів щодо їх ліквідації.

Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху до відповідального ставлення один до одного, дотримання швидкісного режиму, безпечної дистанції!