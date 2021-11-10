У жовтні тернопільські поліцейські виявили на дорогах області 138 нетверезих водіїв

Упродовж минулого місяця співробітники поліції оформили 5 078 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 252 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 59 – із постраждалими, в яких 10 людей загинули, ще 76 – отримали травми. 15 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 15 аварій трапилося за участю пішоходів.

Серед основних причин ДТП: порушення правил маневрування, перевищення швидкісного режиму та порушення правил проїзду перехресть.

Також у жовтні поліцейські виявили 138 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нетверезе (у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) керування передбачає:

– штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;

– якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 34 000 гривень, або адмінарешт 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням авто чи без такого;

– якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за такі дії — штраф 51 000 гривень, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу.

Правоохоронці звертаються до краян не нехтувати правилами дорожнього руху, аби вберегти своє життя та життя оточуючих.