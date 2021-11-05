В Україні триває загальнонаціональна толока “Створюємо ліси разом” у рамках програми «Зелена країна»

На Тернопіллі акція триває повним ходом. До справи з озеленення області долучилися усі державні підприємства лісового управління, також шість комунальних лісогосподарських підприємств області та багато аграрних формувань.

30 жовтня в селі Смолянка (Тернопільський р-н) на території Микулинецького лісництва Тернопільського ЛМГ висадили 3200 сіянців дуба із закритою кореневою системою. Майбутній гай ростиме на площі майже 1 га.

Як зазначив начальник ТОУЛМГ Олег Яремко: «Тернопільщина цього дня висаджує 70 відсотків дуба звичайного, дуже приємно бачити, який він гарний, коли вже дорослий. Цьогоріч буде висаджено 615 тис. штук посадкового матеріалу”.

Лише 30 жовтня в області посадили 33 тисячі саджанців різних порід дерев, з яких 28 тисяч – дуба звичайного, а 5 тисяч – сосни звичайної і модрини європейської.

На землях державних лісогосподарських підприємств упродовж цього року вже заліснили 650 га земель. Якщо ж взяти більший відрізок часу, то в рамках 5-річної обласної програми «Ліси України» на 2017-2022 роки заплановано створити нових лісів на площі понад 1010 га.

Тернопільське управління лісового та мисливського господарства достатньо забезпечене посадковим матеріалом. Лише на одному із підприємств – у теплицях Чортківського ДП, де працює шведська посадкова машина, за період поточного року виростили 300 тис. сіянців – понад 200 дуба, а решта – сосни і модрини.

Заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко додав: «Акція «Зелена країна» – постійна. Ми розуміємо, що тільки такими великими масштабами можемо відновити лісове багатство країни, яке не відновлювалося років з 50. Цією акцією ми долучилися не тільки до відновлення лісів, очищення цих територій від засмічення, але й до збереження лісів. То ж кожен українець має відчути свою відповідальність за цю місію».