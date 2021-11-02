Поліцейські Тернополя встановили особу, причетну до вибуху

Вибух невідомого предмета в результаті якого травмувалася жінка працівники поліції зареєстрували 7 ранку 26 жовтня. Невідома особа встановила на підвіконні першого поверху саморобний вибуховий пристрій. Останній спрацював і розбив вікно. На момент злочину у кімнаті перебувала жінка з п’ятирічною дитиною. Уламки скла травмували руку тернополянці.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники Тернопільського райуправління поліції встановили особу, причетну до вибуху. Це – житель обласного центру. У ході слідства стало відомо, що він неодноразово залякував місцеву родину.

У вересні він кинув у вікно петарду, за деякий час розмалював родині двері з вимогою повернути гроші, а 26 жовтня поклав на підвіконня петарду, обмотану різними металевими деталями.

Даний факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Процесуальне керівництво над справою здійснює окружна прокуратура. Триває слідство. Встановлюють оперативники і інших осіб, ймовірно причетних до злочину.