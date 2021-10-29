Зміцнення довіри українців до Служби судової охорони – основне завдання її працівників

Служба судової охорони – наймолодший правоохоронний орган України, створений у 2019 році. Її основне завдання – підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорона приміщень системи правосуддя. На Тернопільщині територіальне управління Служби судової охорони сформоване 17 жовтня 2019 року. Про це на зустрічі з журналістами повідомив начальник територіального управління Служби судової охорони Едуард Кольцов.

“Гасло нашої служби – Професійність. Пильність. Безпека правосуддя, – каже очільник управління. – Сьогодні під охороною служби перебуває 22 об’єкти системи правосуддя Тернопільщини, а це – 100%. За цей період ми виявили і не допустили пронесення до судової установи понад 2085 заборонених предметів серед яких – холодна та травматична зброя, електрошокові пристрої”.

Завдяки професійним діям співробітників територіального управління Служби судової охорони області її працівники не допустили порушень громадського порядку в установах системи правосуддя, в тому числі і при розгляді резонансних судових справ. З дня створення співробітники територіального управління у Тернопільській області здійснили пропуск в суди та установи системи правосуддя більше 265 тис. відвідувачів, забезпечили охорону громадського порядку під час розгляду 144 361 судових засідань.

Попереду у кожного представника судової охорони непроста та відповідальна робота, адже служба судової охорони – це гарантія безпеки для усіх.