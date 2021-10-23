Чортківські поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жителя району за вчинення домашнього насильства

40-річний житель одного із сіл району систематично вчиняє насильство щодо своєї матері, з якою проживає в одному будинку. Упродовж року поліцейські тричі складали на чоловіка протоколи за таке правопорушення.

До Чортківського районного відділу поліції за допомогою звернулася 54-річна жителька району. Жінка скаржилася на свого сина, який у стані алкогольного сп’яніння влаштовує конфлікти та погрожує їй.

Як виявилося, на сина заявниці правоохоронці вже раніше складали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства. Та попри це, чоловік продовжував кривдити пенсіонерку.

Тепер щодо 40-річного кривдника поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

З початку року на сімейних кривдників тернопільські поліцейські склали 4 229 адмінпротоколів. За фактами, пов’язаними з домашнім насильством, розпочато 220 кримінальних проваджень.

Правоохоронці звертаються до жителів області не замовчувати такі випадки та у разі загрози телефонувати на лінію 102.