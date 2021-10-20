Державні службовці ГУНП Тернопільщини підвищують кваліфікацію на базі навчально-наукового інституту комунікацій ЗУНУ

«Практика впровадження місцевого менеджменту в ЄС» – тема курсів для державних службовців Нацполіції краю, які проходять підвищення кваліфікації. Навчання триватиме впродовж кількох днів. Проводять його викладачі Західноукраїнського національного університету.

Нагадаємо, керівництво Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та місцевий виш підписали Меморандум про співпрацю.

У рамках навчать слухачі ознайомляться із стратегіями формування конкурентних переваг регіону, бенчмаркінгом урядових стратегій територіальних реформ в ЄС, оцінять переваги децентралізації і самоврядування як основи ефективних реформ державного сектору ЄС, вивчатимуть особливості місцевого підходу у регіональній політиці ЄС. Не оминуть тематики про учасників, мережі та альянси розвитку територій, бізнес-кластери та просторове планування в ЄС й досліджуватимуть транскордонну співпрацю ЄС та України.

Захід реалізовується за рахунок коштів проєкту «Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних та пан’європейських інтересів» Програми ім. Жана Моне. Керівник проєкту – ректор ЗУНУ, проф. Андрій Крисоватий, координатор – проф. Ігор Ліщинський.