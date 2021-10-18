Лави тернопільської поліції поповнили новобранці

Урочисту присягу склали новобранці 18 жовтня в Головному управлінні Нацполіції Тернопільщини. 19 поліцейських присягнули чесно та сумлінно служити на благо громади та держави.

Офіцери, які склали присягу, будуть працювати слідчими, дізнавачами та в підрозділах превентивної діяльності.

З вітальним словом до новобранців звернувся начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

“Ви свідомо обрали професію поліцейського, тож зобов’язалися допомагати людям, стояти на варті правопорядку та розкривати злочини”, – зазначив він.

Анастасія Рівна працюватиме слідчим. Вона переконана, що складнощі у роботі виникатимуть, але з ними впорається.

“На попередній роботі у Центрі надання безоплатної вторинної допомоги мені довелося стикатися з нелегкими життєвими ситуаціями, впевнена, цей досвід мені допоможе на службі”, – каже поліцейська.

Усі правоохоронці пройдуть відповідний курс навчань та приступлять до виконання покладених на них обов’язків.