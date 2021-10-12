Правоохоронці застерігають краян надійно замикати помешкання і не залишати ключі у сховках!

Люди продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки і втрачають чималі кошти. Залишили ключі в доступному, а головне в добре відомому для бувалого злодія місці – чекайте біди.

Від крадіжки потерпів мешканець Чортківщини. Пенсіонер втратив чималі гроші – понад 12 тисяч доларів. Збереження лежали в шафі, а ключі від будинку господарі залишили в тумбі біля вхідних дверей. Там їх і знайшов спритний злодій. Невідомий без особливих зусиль проник до помешкання і легко знайшов сховок.

Правоохоронці застерігають краян: не залишайте ключі від помешкань в легкодоступних місцях, надійно замикайте двері та вікна. Пам’ятайте, що крадіям вже добре відомі так звані «надійні» сховки ключів: під килимом, на одвірках, під вазонами, в різних предметах біля дверей, тощо. Не є безпечними зберігання заощаджень у шафі під одягом чи у кишенях пальто, в книжках, під матрацом, скатертиною на столі, в шухлядах серванту та навіть у банках з крупами. Такі сховки перевіряються в першу чергу.

Попередьте стареньких родичів про такі прикрі випадки, накажіть надійно ховати гроші, зачиняти двері і забирати з собою ключі, навіть якщо вони лише на декілька хвилин покидають помешкання. А ще – не впускати до хати незнайомців! Покупці, продавці, ворожки і люди, які називаються працівниками різних установ, в більшості випадків виявляються аферистами та злодіями!