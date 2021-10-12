Оперативники викрили жителя Тернополя у крадіжці грошей з будинку знайомого

Потерпілий, 49-річний житель обласного центру, спочатку сам намагався розшукати зловмисника. Проте, коли усі спроби виявилися марними, звернувся за допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції.

Як розповів заявник, у нього з будинку викрали 1 150 американських доларів. У протиправному він запідозрив знайомого – 45-річного тернополянина, який останнім часом проживав у нього та допомагав проводити ремонтні роботи в помешканні. Після того як господар виявив крадіжку грошей, квартирант зник та на зв’язок не виходив.

У ході розшукових заходів оперативники встановили місцезнаходження вказаного потерпілим чоловіка. Тернополянин зізнався у крадіжці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Оперативники також перевіряють причетність тернополянина до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.