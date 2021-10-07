Причини двох автопригод встановлюють поліцейські Тернопільщини

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло на лінію “102″ 6 жовтня від лікаря бригади екстреної меддопомоги. На гаївському перехресті, що в Тернополі, зіткнулися автомобілі TOYOTA LAND CRUISER PRADO та AUDI. Внаслідок аварії меддопомогу лікарі надавали семирічній пасажирці AUDI.

На автодорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Татаринці Кременецького району, не розминулися автомобілі. Аварія трапилася близько 11:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Мерседес Sprinter, здійснюючи розворот через проїзну частину дороги, зіткнувся із вантажним тягачем Volvo FH42T. В результаті удару бус перекинувся і в травматологічне відділення бригада швидкої госпіталізувала його кермувальника.

Причини автопригод встановлять працівники поліції. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.