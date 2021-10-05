На Тернопільщині у ДТП постраждало троє людей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в селі Озерна 4 жовтня близько 23:00. На автодорозі Тернопіль-Рава-Руська зіткнулися бус та вантажівка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI не дотримався дистанції та врізався в задню частину вантажівки, яка рухалася попереду.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє пасажирів. 22-річну дівчину, уродженку Львівської області, доправили до лікарні з травматичною ампутацією руки, у жителя Хмельницького переломи та забої. Потрапив до медзакладу і пасажир з Тернополя. Водія буса не госпіталізовували.

У обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.