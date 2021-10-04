Чотири автопригоди за 3 дні трапилося на дорогах Тернополя та області

Дві людини загинуло, а двоє з травмами потрапили до лікарні – результати чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж 1-3 жовтня.

У п’ятницю, 1 жовтня, водій автомобіля ВАЗ-2107, керуючи автомобілем, збив пішохода. Аварія трапилася в селі Зубрець Чортківського району. Жінка, 1936 року народження, переходила проїжджу частину дороги. В результаті удару, потерпіла отримала тілесні ушкодження . Її доправили до лікарні.

Із закритим переломом гомілки до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги доправила тридцятирічного жителя Тернопільського району. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася в селі Великі Гаї. За попередньою інформацією, потерпілий їхав на велосипеді і потрапив під колеса BMW.

Автопригоду з летальними наслідками зареєстрували правоохоронці 2 жовтня неподалік села Смиківці. На автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка о 3:28 водій автомобіля “БАЗ Т713.12″ не врахував дорожньої ситуації та збив перехожого. Потерпілий на момент нещастя перебував на проїжджій частині дороги. Лікарі, які виїжджали на місце ДТП, констатували смерть. Загиблий – житель Тернополя, 1970 року народження.

В ніч з 2 на 3 жовтня, близько 1:30, в селищі Вишнівець Кременецького району не розминулися вантажівка та позашляховик Toyota. В результаті удару кермувальник легкового автомобіля загинув на місці події.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 та 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.