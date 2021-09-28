Збаразькі поліцейські встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування готелю

За такий телефонний дзвінок чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років. 27 вересня близько 21.50 на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в готелі, який знаходиться на території Байковецької громади. Під час спілкування з оператором незнайомець плутався та зізнався, що нічого не заміновував і запитав, що йому буде за такий вчинок. Відтак поставив слухавку і більше на зв’язок не виходив.

На місце події негайно були скеровані слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які обстежили готель та прилеглу до нього територію та вибухового пристрою не виявили.

Особу та місцезнаходження зловмисника оперативники Збаразького відділення поліції встановили того ж вечора. Ним виявився 34-річний житель Тернополя.

Як з’ясувалося, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та зробив неправдиве повідомлення через непорозуміння з дружиною.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Поліцейські звертаються до громадян із проханням телефонувати до екстрених служб тільки у випадках, коли дійсно необхідна допомога. Виїжджаючи на неправдиві виклики, правоохоронці, лікарі, рятувальники витрачають немало часу та зусиль для перевірки інформації та можуть не встигнути вчасно надати допомогу тим, хто її дійсно потребує.