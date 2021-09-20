Телефонні шахраї видають себе за працівників банку: зловмисники виманили у жителя Бучача 180 000 гривень

Потерпілий повірив незнайомцям, які телефонували йому під виглядом працівників банку, і втратив значну суму грошей.

Як встановили працівники поліції, спочатку до жителя Бучача зателефонувала жінка, яка представилася працівницею банку. Почала розповідати про проблеми з його карткою. Порадила провести деякі банківські операції, аби убезпечити рахунок від доступу сторонніх осіб. Відтак сказала, що з’єднає його з представником служби безпеки банку, який допоможе вирішити ситуацію.

Відтак розмову з потерпілим продовжив чоловік. Він почав розпитувати у жителя Бучача особисті дані картки і порадив зняти усі гроші з неї і перекинути їх на інші рахунки. Сказав, що усе це робиться в цілях безпеки і гроші клієнту банк невдовзі поверне. Потерпілий повірив телефонному незнайомцю.

Упродовж двох днів житель Бучача через термінал перекидав частинами гроші, зняті зі своєї картки, на мобільні номера, які йому диктував аферист. Зловмисник весь час тримав на зв’язку свою жертву та керував його діями. Загальна сума, яку втратив житель Бучача, становить 180 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.

Правоохоронці вкотре наголошують жителям області проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. Будь-які банківські операції варто проводити виключно в фінансовій установі. Ніколи не перераховуйте гроші на невідомі вам рахунки. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.