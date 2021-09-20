Шахрай збирав гроші, користуючись чужими документами

Волонтери та учасники бойових дій на сході України привели до відділення поліції №4 м.Заліщики чоловіка, який збирав кошти, користуючись чужими документами. Шахрай приїхав на Тернопільщину з Вінницької області. В Заліщиках він прийшов до одного з храмів і попросив священика про допомогу.

Незнайомець розповів історію про те, що його син після поранення в зоні проведення операції об’єднаних сил лікувався у Вільнюсі. Проте помер, а грошей для перевезення тіла у родини немає. Тому звертається до парафіян, допомогти зібрати необхідну суму.

Священнослужитель погодився і після служби “батькові” віддали усі пожертви, а це – дві тисячі гривень. Чоловік гроші забрав, викликав таксі та поїхав у іншу церкву.

Таку ж історію розповів ще одному священику. Проте отець попросив в підтвердження слів документи і запросив хлопців, які також воювали на Сході. Бійці перевірили дані, які надав “батько” і з’ясували, що копії документів належать жителю сусідньої області. Чоловік дійсно воював в зоні проведення ООС та був поранений, але не помер, а пройшов реабілітацію й працює за місцем проживання.

Жителі Заліщик привели шахрая до поліції, де він віддав усі гроші і зізнався у злочині. За вигадану історію чоловік постане перед судом. Йому інкримінують ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Перевіряють вінничанина і на причетність до інших схожих злочинів та з’ясовують звідки у нього копії чужих документів.